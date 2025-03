Homem mata a companheira e a madrasta no Sertão

Um crime brutal neste domingo de carnaval, chocou a população de Cajazeiras, no Alto Sertão da Paraíba. Um homem identificado como Gabriel Silva cometeu duplo homicídio ao assassinar sua companheira e, em seguida, sua madrasta.

Segundo as primeiras informações, Gabriel costumava passar os finais de semana no sítio, na casa da madrasta, e chegou ao local por volta das 19h, já discutindo com a sua companheira, Layanne Santos. Em seguida, matou ela dentro do banheiro da residência.

Pouco depois, sua madrasta, identificada como Branquinha, estranhou a movimentação e foi até o local verificar. Ao se aproximar, foi surpreendida pelo criminoso, que a atingiu com uma facada no pescoço, levando-a a óbito no local.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área até a chegada da perícia. O Núcleo de Medicina e Odontologia Legal (NUMOL) também esteve no local para realizar os procedimentos necessários na investigação.

A Polícia Civil já iniciou as investigações para apurar a motivação do duplo homicídio e trabalha para localizar e prender o suspeito.

* Com informações do PBAlerta