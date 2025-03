Grande João Pessoa registra 5 assassinatos no fim de semana de Carnaval

Pelo menos cinco assassinatos foram registrados na Região Metropolitana de João Pessoa no fim desemana de Carnaval. Os crimes aconteceram nas cidades de João Pessoa, Santa Rita e Cabedelo.

Ainda na sexta à noite, por volta das 19h, um homem foi morto com 23 tiros dentro do escritório de uma oficina, no bairro do Cristo.

Quando a polícia chegou ao local, o homem estava caído embaixo da mesa com várias perfurações de tiros.

No bairro de Mandacaru, na tarde do sábado, uma vítima identificada apenas como Eduardo teria sido assassinado quando saía da casa da mãe. Ele foi atingido por dois tiros na região das costas.

Em Jaguaribe, no sábado, câmeras de segurança registraram o momento em que uma moto se aproxima de um grupo, um homem desce armado e começa a atirar contra outro homem que estava sentado em um depósito de bebidas. A vítima morava na comunidade Paulo Afonso e até as 9h não havia informações sobre a motivação do crime.

No domingo pela manhã, um homicídio foi registrado na Zona Rural de Santa Rita, em Cicerolândia. O homem estava siando da casa da mãe em uma moto, quando uma dupla, em outra moto, o seguiu e atirou contra ele.

Em Cabedelo, na comunidade Castelinho, um corpo foi encontrado em uma viela. Quando a polícia chegou ao local, identificou que era um adolescente de 17 anos. Com ele, a polícia encontrou objetos pessoais e R$ 500 em dinheiro. Ele foi atingido por 12 tiros.

