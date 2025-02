Suspeito de esfaquear vizinho em condomínio de João Pessoa é preso

Um homem de 49 anos foi preso nesta quinta-feira (27) suspeito de tentar matar seu vizinho dentro de um condomínio no bairro dos Bancários, em João Pessoa.

O crime aconteceu no dia 16 de fevereiro, quando a vítima aguardava a entrega de uma pizza na portaria do prédio. O suspeito se aproximou e desferiu golpes de faca, fugindo em seguida.

De acordo com a Polícia Civil, a motivação do ataque estaria relacionada a desavenças entre os vizinhos e discordâncias sobre regras do condomínio. O homem estava foragido desde o dia do crime e, ao ser capturado, confessou o ataque.

A vítima foi socorrida e recebeu alta dias depois. O caso segue sob investigação.