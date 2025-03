Agricultor morre em colisão entre trator e moto, em Alagoinha

Um agricultor de 45 anos, identificado como Gilvan Gonçalves do Nascimento, morreu na manhã desta quinta-feira (27) após colidir sua moto com um trator na zona rural de Alagoinha, no Brejo da Paraíba.

O impacto causou um incêndio nos veículos, resultando na carbonização do corpo da vítima.

O condutor do trator foi encaminhado à delegacia para prestar depoimento, e a polícia investiga as circunstâncias do acidente.

*com informações da TV Cabo Branco