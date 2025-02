Casal é preso em Campina Grande por golpes através do Pix

A Polícia Civil da Paraíba prendeu em flagrante um casal por estelionato eletrônico em Campina Grande.

Segundo as investigações, eles falsificavam comprovantes de pagamento via Pix para adquirir armações de óculos em um estabelecimento comercial da cidade.

No momento da prisão, a mulher estava com diversas armações e um comprovante falso no celular.

O homem foi detido em outro endereço, onde a polícia apreendeu um notebook usado na fraude, além de 54 armações adquiridas em golpes anteriores.

As autoridades alertam comerciantes sobre a necessidade de confirmar os pagamentos antes de liberar mercadorias.

O casal segue preso, e a investigação continua para identificar outras vítimas.