Caso de estupro é registrado dentro da UFPB, em João Pessoa

Um caso de estupro foi registrado dentro da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), em João Pessoa, na segunda-feira (24).

De acordo com a delegada Andréa Melo, a vítima é um estudante da instituição, e o crime aconteceu dentro de um banheiro no Centro de Ciências da Saúde (CCS), no final da tarde.

Em nota, a UFPB informou que a Superintendência de Segurança Institucional (SSI) foi acionada para coletar informações junto à direção do centro.

O caso está sob investigação da Delegacia de Repressão aos Crimes Homofóbicos, Étnico-raciais e Delitos de Intolerância Religiosa (DECHRADI). Até o momento, não há informações sobre o suspeito.

*com informações do g1pb