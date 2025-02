Cantor faz disparo e é alvo de busca e apreensão em sua casa

O rapper Oruam é alvo de uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro nesta quarta-feira (26). Durante o cumprimento dos mandados em sua residência, localizada no Joá, zona oeste do Rio, os policiais encontraram e recapturaram um foragido da Justiça por organização criminosa. A identidade do detido não foi divulgada.

A reportagem tenta contato com os advogados do artista. Indagado sobre o motivo de ter um foragido em sua casa e se gostaria de dar uma declaração, ele disse: “Vou falar o quê?”. A afirmação foi dada pelo músico no momento em que entrava na Cidade da Polícia.

A ação da polícia ocorre devido a um suposto disparo de arma de fogo que o rapper teria feito de forma aleatória em um condomínio em São Paulo no final do ano passado, “colocando em risco a integridade de diversas pessoas”, segundo a polícia. Pelo ocorrido, ele foi indiciado pelo crime de disparo de arma de fogo.

A investigação é conduzida pela DRE (Delegacia de Repressão a Entorpecentes), que cumprem mandados de busca e apreensão contra Oruam e sua mãe, Márcia Nepomuceno. As ordens foram expedidas pela Justiça de Santa Isabel (SP), após investigações apontarem que o rapper teria feito um disparo no dia 16 de dezembro em um condomínio em Igaratá (SP). Com isso, a Justiça determinou a busca da arma utilizada

Durante as buscas, os policiais encontraram uma pistola 9 mm na casa de Oruam, além de armamento de airsoft e simulacros. Até a última atualização desta reportagem, não havia confirmação se essa era a arma usada no disparo em São Paulo.

Oruam, nome artístico de Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, adotou esse pseudônimo ao inverter a grafia de seu primeiro nome. Ele é filho de Marcinho VP, condenado por assassinato, formação de quadrilha e tráfico de drogas, considerado pela polícia e promotoria o principal líder do Comando Vermelho. O rapper também possui uma tatuagem em homenagem ao pai e ao traficante Elias Maluco, condenado pelo assassinato do jornalista Tim Lopes.

Na semana passada, Oruam foi detido em flagrante após realizar manobras perigosas de carro na Barra da Tijuca, mas solto após pagamento de fiança.

O rapper usou fotos de sua prisão para promover seu novo álbum, “Liberdade”. Na imagem publicada em seu Instagram, ele aparece com as mãos unidas atrás das costas, na altura da região lombar. No entanto, os agentes não utilizaram algemas ou outra forma de imobilização. Procurado pelo F5, o advogado do rapper não retornou as ligações. Oruam não quis prestar depoimento e afirmou que se manifestará em juízo.

Entre os bens do cantor, que ele exibe nas redes sociais, há um ônibus personalizado cotado em R$ 1 milhão. É o mesmo valor do Porsche Carrera 911 de 2021 que Oruam tem na garagem, ao lado de outro modelo apelidado por ele de “carro do Batman”, um Audi TT RS avaliado em R$ 500 mil. Todo preto e com aerofólio traseiro, o carro de fato lembra o Batmóvel do homem-morcego.

Segundo apuração da Folha de 2010, Marcinho VP, já preso, acumulou R$ 40 milhões em dez anos.

*BRUNA FANTTI/Folhapresss