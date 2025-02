Dupla é condenada por crimes de feminicídio na Comarca de Sousa

O julgamento de dois casos, envolvendo crimes de feminicídio, marcaram a 1ª Reunião Ordinária do Tribunal de Júri Popular da Comarca de Sousa, de 2025. As sessões aconteceram, respectivamente, nos dias 04 e 14 de fevereiro. Dos 15 processos pautados para este mês, 11 já foram julgados até o momento. O que corresponde a mais de 70% dos processos que serão julgados até a quinta-feira, dia 27 de fevereiro.

No primeiro caso (n. 0802084-61.2024.815.0371), um homem foi condenado a 30 anos de reclusão por matar a tiros a companheira. O caso aconteceu na cidade de Marizópolis, em fevereiro do ano passado.

Já no segundo processo (n. 0124273-55.2016.8.15.0371), houve o júri de um homem que tentou matar a tiros a mulher com quem convivia. O Conselho de Sentença condenou o réu a pena de 18 anos e quatro meses de reclusão. O fato aconteceu em abril de 2016, zona rural de São José da Lagoa Tapada/PB. Ambos os réus condenados, já estão cumprindo a pena em regime fechado, na Colônia Penal Agrícola do Sertão, em Sousa.

O juiz titular da 1ª Vara Mista de Sousa, José Normando Fernandes, que preside as sessões do júri, pontuou a importância do quantitativo de processos pautados para julgamento, enfatizando os casos de feminicídio que causaram grande repercussão na cidade.

“A pauta está sendo cumprida com muita dedicação e zelo, não só com a atuação do magistrado, mas também, por todos os servidores que integram a 1ª Vara Mista de Sousa. Cumprindo com o dever de dar uma resposta justa a sociedade”, salientou o juiz José Normando.

O magistrado esclareceu, ainda, que, além de Sousa, fazem parte da região da Comarca os municípios de Aparecida, São Francisco, Santa Cruz, Lastro, Vieirópolis, Marizópolis, Nazarezinho, São José da Lagoa Tapada, Uiraúna, Poço Dantas e Joca Claudino.

O chefe do Cartório da 1ª Vara Mista, José de Anchieta da Silva Júnior, ressaltou que os processos foram pautados e estão sendo julgados, “com muito trabalho e empenho de todos os servidores que integram a unidade judiciária”.