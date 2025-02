Imagem de santa é roubada de praça em Campina Grande

Uma estátua do Imaculado Coração de Maria, feita de bronze, foi roubada na noite do último sábado (24) no bairro do Catolé, em Campina Grande.

A imagem, que estava instalada na praça de mesmo nome, pertencia à paróquia do Sagrado Coração de Jesus e havia sido construída em 2018 com a ajuda de doações.

A Diocese de Campina Grande classificou o crime como um ato de intolerância religiosa, enquanto a Polícia Civil informou que ainda é cedo para determinar as motivações do roubo.

A Delegacia de Roubos e Furtos já possui imagens do momento do crime e segue com diligências para localizar os suspeitos.

*com informações da TV Paraíba