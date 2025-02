DRF-CG captura foragido condenado por homicídio em Maceió

A Delegacia de Roubos e Furtos de Campina Grande (DRF-CG) encerrou a semana com quatro prisões, incluindo a de um homem condenado a 12 anos de reclusão por homicídio cometido em Maceió.

O crime ocorreu em 1999, no Bairro Tabuleiro dos Martins, quando L.G.C (55 anos) esfaqueou a vítima após uma discussão em um bar.

A sentença transitou em julgado no início deste ano, resultando na expedição do mandado de prisão. O acusado foi localizado no dia 21/02, no Sítio Lucas, em Campina Grande.

L.G.C foi encaminhado ao Presídio Serrotão, onde iniciará o cumprimento da pena.