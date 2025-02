Tiroteio em festa carnavalesca deixa um morto e três feridos, em João Pessoa

Um adolescente de 16 anos, identificado como Oséias Nícolas de Oliveira, foi morto a tiros e outras três pessoas baleadas na noite de sexta-feira (21), durante uma apresentação de Ala Ursa, no bairro do Róger, em João Pessoa.

Durante uma apresentação de ala ursa em uma comunidade no bairro do Róger, um tiroteio atingiu Oséias e mais três pessoas. Oséias morreu ainda no local.

As demais vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foram encaminhadas para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa.

De acordo com boletim médico da unidade hospitalar, as demais vítimas são um jovem de 18 anos e dois adolescentes, de 15 e 17 anos. Os dois adolescentes passaram por procedimentos médicos de emergência e após período de observação receberam alta hospitalar.

Já o jovem de 18 anos também passou por procedimentos médicos, está internado e o quadro clínico é considerado grave.

A Polícia Civil investiga o caso, ainda não identificou os suspeitos e quantas pessoas estariam envolvidas nesse ataque a tiros.

