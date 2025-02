Farmacêutica é morta a facadas pelo ex-companheiro, em Patos

Um feminicídio foi registrado naa manhã deste sábado, na cidade Patos. A farmacêutica Arlanza Jéssica dos Santos Ramalho, de 34 anos, foi assassinada a facadas dentro de um apartamento localizado na Rua Arnaldo Assis de Medeiros, no bairro Novo Horizonte.

O principal suspeito do crime é seu ex-companheiro, identificado por Lúcio Ramay, de 44 anos, reformado do Exército, que foi preso em flagrante pela Polícia Militar na cidade de Santa Luzia, enquanto tentava fugir.

Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil foram acionadas para atender a ocorrência. No local, encontraram Arlanza caída ao lado da cama com múltiplos ferimentos de faca. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ser chamado, mas apenas confirmou o óbito da vítima, que já apresentava sinais de rigidez cadavérica, indicando que o crime ocorreu algumas horas antes da descoberta.

Um homem que esteve na companhia de Jéssica – supostamente o ex-companheiro da vítima – tentou confundir as autoridades com informações desencontradas. Ele alegou que havia sido sequestrado e depois solto, mas a versão não convenceu os policiais. Diante das contradições e da suspeita de envolvimento no crime, ele foi algemado e conduzido para a delegacia.

