Policial penal é baleado após acidente de trânsito em João Pessoa

Um policial penal foi baleado por um policial militar à paisana na noite desta sexta-feira (21), na ladeira do Cuiá, em João Pessoa. O incidente ocorreu após um acidente entre a moto do policial penal e o carro do PM, que estava com a família.

Após a colisão, o policial penal sacou a arma, e o PM reagiu atirando quatro vezes. A vítima foi socorrida pelo Samu e encaminhada ao Hospital de Emergência e Trauma.

O caso está sob investigação da Polícia Civil e também será alvo de apuração interna na Polícia Militar.

*com informações da TV Cabo Branco