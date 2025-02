Suspeito de feminicídio em Cuité é preso em Campina Grande

Joelson Prazeres da Silva, de 41 anos, foi preso na noite de quarta-feira (19) em Campina Grande, suspeito de matar sua esposa, Camilla Raiane Lima, de 27 anos, em Cuité, na Paraíba.

O homicídio ocorreu no dia 17 de fevereiro, e a vítima foi encontrada com sinais de estrangulamento e agressões. O homem, considerado foragido, havia tentado fugir do cerco policial. Ele agora está à disposição da Justiça.

*com informações do g1pb