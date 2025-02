Mulher é presa em João Pessoa por integrar organização criminosa

Uma mulher de 31 anos foi presa no bairro Portal do Sol, em João Pessoa, suspeita de integrar uma organização criminosa que atua em Santa Luzia, no Sertão da Paraíba.

A prisão ocorreu no âmbito da Operação Colosso, que busca desarticular grupos criminosos na região.

Além disso, a suspeita também é investigada por um homicídio ocorrido em janeiro de 2025. A operação já prendeu envolvidos em outros estados, como Pernambuco, Goiás, Ceará e Rio Grande do Norte.

*com informações da TV Cabo Branco