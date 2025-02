A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP/CG), prendeu nesta terça-feira (13) um homem de 49 anos no bairro Araxá, em Campina Grande. A prisão ocorreu em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara do Tribunal do Júri da cidade.

O suspeito é acusado de, junto com seu irmão (ainda foragido), ter assassinado José Laurenio Carneiro Fernandes, em 13 de novembro de 1999, em um depósito de material de construção no bairro da Palmeira.

A vítima foi morta com disparos de arma de fogo e apedrejada após uma discussão banal.

O preso está na carceragem da Cidade da Polícia Civil de Campina Grande, onde aguarda audiência de custódia.

As investigações continuam para localizar o outro suspeito.