Polícia investiga acidente fatal com motocicleta em João Pessoa

A Polícia Civil apura as circunstâncias do acidente que matou uma adolescente de 15 anos e deixou outro jovem ferido nesta quinta-feira (13) no viaduto do Geisel, em João Pessoa.

Inicialmente, suspeitava-se que um carro teria colidido com a moto e o motociclista teria fugido do local, mas a Polícia Rodoviária Federal ainda não confirmou essa hipótese.

A jovem morreu no local e seu corpo foi encaminhado para Sapé, onde reside sua família.

O piloto da moto, um adolescente de 16 anos, está internado em estado grave no Hospital de Emergência e Trauma da capital.

