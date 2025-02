Operação resgata trabalhadores em situação análoga à escravidão em João Pessoa e Cabedelo

Uma fiscalização do Ministério Público do Trabalho resgatou 59 trabalhadores em condições degradantes em obras da construção civil no litoral de João Pessoa e Cabedelo.

Os trabalhadores estavam alojados em locais superlotados, sem ventilação, higiene ou água filtrada, além de enfrentarem riscos de acidente.

A operação resultou no embargo das obras e no pagamento de R$ 244 mil em verbas rescisórias. Duas empresas firmaram Termo de Ajustamento de Conduta, enquanto outras duas serão processadas.

*com informações do g1pb