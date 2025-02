Uma ação integrada da Delegacia de Roubos e Furtos de Campina Grande (DRF-CG), com apoio da Draco e da 12ª DSPC de Esperança, resultou na prisão de dois suspeitos na manhã desta segunda-feira (12), no Bairro das Cidades, em Campina Grande.

Foram presos em flagrante J.V.S.L. (22 anos) e A.G.S. (21 anos) pelos crimes de posse irregular de arma de fogo, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Com eles, a polícia apreendeu um revólver calibre 32, munições, porções de maconha, um bloqueador de sinal GPS/3G/4G (jammer) e uma moto Honda CG Titan preta com sinais de adulteração.

Durante as buscas, a polícia localizou cerca de mil peças de roupas de academia roubadas no último dia 6 em Santa Cruz do Capibaribe/PB.

Segundo as investigações, A.G.S. também teria participado do roubo de uma Fiat Strada na mesma região.

A Polícia Civil monitorava o grupo, que planejava o sequestro de um empresário de Campina Grande.

Um Ford Fiesta prata clonado que seria usado no crime foi apreendido próximo ao esconderijo da quadrilha.

As investigações continuam para identificar outros envolvidos.