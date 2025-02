Um dos diretores de uma associação de bugueiros do Rio Grande do Norte foi preso na manhã desta quarta-feira (12) no bairro da Torre, em João Pessoa.

Ele é investigado por coação e foi detido durante a Operação Litoral, que também prendeu outras duas pessoas.

A ação conjunta das polícias civis do Rio Grande do Norte e da Paraíba cumpriu sete mandados de busca e apreensão.

Segundo as investigações, o grupo fazia parte de uma organização criminosa que controlava os passeios turísticos nas dunas do estado potiguar, usando práticas de intimidação contra motoristas de buggy.

Há relatos de que bugueiros que não seguissem as regras impostas pela associação tinham seus veículos incendiados.

O investigado teria se mudado para João Pessoa após sofrer ameaças, mas continuava comandando as atividades ilícitas.

Após a prisão, ele foi encaminhado para a Cidade da Polícia Civil, onde passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.