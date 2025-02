A Polícia Civil da Paraíba prendeu em flagrante, nesta terça-feira (11), um casal suspeito de aplicar o golpe da cesta básica contra idosos.

A prisão ocorreu na BR-230, próximo ao “Café do Vento”, após investigação da Delegacia de Defraudações e Falsificações de Campina Grande, com apoio do CICC e da PRF.

Os criminosos se passavam por representantes de uma ONG e ofereciam cestas básicas para obter documentos e fotografias das vítimas. Posteriormente, usavam esses dados para contratar empréstimos consignados e realizar transações bancárias fraudulentas, causando prejuízos superiores a R$ 50 mil.

O casal, de 25 e 26 anos, foi detido em um veículo Fiat Strada branco, onde estavam cestas básicas, camisetas da falsa campanha “Brasil Sem Fome”, celulares, dinheiro e documentos. Eles foram encaminhados à delegacia e responderão por fraude eletrônica contra idosos.

A Polícia Civil pede que outras possíveis vítimas procurem a Delegacia de Defraudações de Campina Grande ou denunciem pelo telefone 197.