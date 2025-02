Segurança apresenta planejamento operacional para Folia de Rua e Carnaval 2025

A Secretaria da Segurança e da Defesa Social (Sesds) divulgou nesta terça-feira (11) o Planejamento Operacional para o período de festejos carnavalescos 2025 em toda a Paraíba e o pré-carnaval da capital, o Folia de Rua.

Além da presença de todos os órgãos operativos da pasta – Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros Militar, e ainda Departamento de Trânsito e Sistema Penal, a agenda no auditório da Empresa Paraibana de Turismo (PBTur) contou com a participação de autoridades do Turismo no Estado e no município de João Pessoa.

Do dia 14 de fevereiro até o fim do feriado de Carnaval, todo o efetivo das forças de segurança será empregado com uso de mais de 2,8 mil viaturas. O trabalho ainda vai contar com a tecnologia dos Centros Integrados de Comando e Controle, captando 1.439 câmeras instaladas em locais de festa, sendo 54 na Via Folia, na Avenida Epitácio Pessoa, e entorno.

Uma câmera de alta resolução e Inteligência Artificial, que foi utilizada com sucesso no São João do ano passado, também será utilizada no percurso da festa em João Pessoa.

O patrulhamento aéreo será realizado pelo Grupamento Tático Aéreo (GTA) e com uso de 28 drones das polícias e bombeiros. Somente na Via Folia, serão empregados 667 policiais militares, 470 bombeiros militares e 2.667 policiais civis nos dias mais movimentados. Nas Muriçocas do Miramar, maior bloco do pré-carnaval da capital, serão 700 policiais militares e 100 bombeiros militares.

O percurso vai contar com a instalação de Delegacias Móveis e com reforço de delegacias especializadas, como a Delegacia de Especializada de Atendimento a Mulher (Deam).

Antes que Aconteça – Durante a apresentação do Planejamento Operacional da Segurança Pública, a segunda dama Camila Mariz, coordenadora do Programa ‘Antes que Aconteça’, apresentou material de divulgação e ações que serão desenvolvidas pelo programa durante as prévias de João Pessoa e em todo o Estado.

O objetivo é prevenir crimes de violência doméstica e dar proteção às mulheres vítimas desses crimes.

O programa ‘Antes que Aconteça’, idealizado pela senadora Daniella Ribeiro, prevê, entre outras ações, campanhas educativas, a instalação de Salas Lilás em delegacias, cursos de defesa pessoal para mulheres, monitoramento eletrônico e o incentivo ao empreendedorismo feminino.