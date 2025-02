Três homens morrem após confronto com a Polícia Civil em Bayeux

Três homens foram mortos em um confronto com a Polícia Civil na tarde desta segunda-feira (10) no Rio do Meio, em Bayeux.

A ação ocorreu durante uma operação policial em que os suspeitos, envolvidos com grupos criminosos, entraram em uma área de mata e trocaram tiros com os agentes.

Após o confronto, uma perícia foi realizada no local. A Polícia Militar reforçou a segurança após moradores romperem o cordão de isolamento.

*com informações da TV Cabo Branco