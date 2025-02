A Secretaria da Segurança e da Defesa Social (Sesds) realiza nesta terça-feira, 11, às 10h, coletiva de imprensa para apresentar o planejamento de ações dos órgãos operativos da pasta – Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Civil, e ainda Departamento de Trânsito e Sistema Penal, para o período de festejos carnavalescos em toda a Paraíba e o Folia de Rua, pré-carnaval de João Pessoa.

A agenda, que acontece no auditório da Empresa Paraibana de Turismo (PBTur), no Centro Turístico de Tambaú, também vai contar com a presença de autoridades do Turismo no Estado e no município de João Pessoa, além dos organizadores do Folia de Rua e blocos das prévias carnavalescas da capital.

Serão divulgados dados referentes a efetivo, viaturas, tipos de policiamento, tecnologias empregadas no período carnavalesco, a fim de proporcionar segurança para os foliões, assim como a estrutura e organização da festa, por parte da prefeitura de João Pessoa.