Incêndio atinge galpão de materiais recicláveis em Santa Rita

Um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão de materiais recicláveis localizado em Santa Rita, na Região Metropolitana de João Pessoa, no fim da noite do sábado (8).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou a se espalhar por volta das 23h. Vários produtos e parte da estrutura do espaço foram destruídos pelas chamas.

O local fica próximo a uma área residencial, mas não há registro de pessoas feridas por conta do incêndio.

Mesmo com o fogo controlado durante a madrugada, na manhã deste domingo (9) ainda existem focos do incêndio no local.

*Com informações do g1pb