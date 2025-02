Em menos de 24h, a Polícia Militar localizou os dois acusados de matar a tiros o 2º Sargento Wemison Silva Pereira, de 50 anos, na cidade de Montadas. Eles foram interceptados na BR-230, na cidade de Ingá, quando estavam de moto fugindo para João Pessoa, na tarde deste sábado (8).

Durante as buscas, que foram feitas de forma integrada entre os policiais militares do 15º Batalhão e a Polícia Civil, foi localizada uma casa no município de Pocinhos, onde estavam escondidas a arma que teria sido usada no crime, a moto usada na ação e as roupas que eles estavam vestindo no momento do assassinato, conforme descrito por testemunhas.

O veículo tinha sido roubado na quinta-feira (6), na cidade de Esperança. Na residência, foi preso um comparsa dos acusados e apreendida outra moto, que também era roubada.

A dupla que teria participado diretamente da ação é da cidade de Pocinhos. Um deles já tem passagem pela polícia por porte ilegal de arma. O outro é menor de idade e tem 17 anos. Os acusados e os materiais foram levados para a Delegacia de Polícia, em Esperança.

O sargento Wemison está sendo velado na cidade de Campina Grande. O sepultamento será às 10h deste domingo (9), no cemitério do Cruzeiro, também em Campina. O militar atuava no 15º Batalhão, tinha 25 anos de profissão e deixa um casal de filhos adolescentes.