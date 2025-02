A Polícia Civil da Paraíba, por meio da DRF-CG e com apoio do NI-2ªSRPC, prendeu nessa quarta -feira (5) dois egressos do sistema prisional em uma pousada no bairro Jeremias, em Campina Grande.

Os suspeitos, J.S. (31 anos) e D.H.F.S. (31 anos), ex-companheiros de cela, foram flagrados com 11 tabletes de maconha e materiais típicos do tráfico de drogas.

Ambos cumpriam pena via monitoramento eletrônico, mas J.S. estava foragido e tinha um mandado de prisão em aberto por condenação relacionada a tráfico e porte ilegal de arma em 2013.

Já D.H.F.S. havia sido condenado por roubo de motocicleta ocorrido no mesmo ano, em Santa Cruz do Capibaribe-PE.

Os detidos foram encaminhados para a Cidade da Polícia Civil e aguardam audiência de custódia.