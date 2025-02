Teto de igreja desaba na Bahia; saiba detalhes

Uma pessoa morreu e cinco ficaram feridas após o teto da Igreja São Francisco de Assis desabar na tarde desta quarta-feira (5), no Pelourinho, em Salvador (BA).

Três viaturas do Corpo de Bombeiros estão no local atendendo às vítimas e realizando buscas. Equipes do Samu (Serviço e Atendimento Móvel de Urgência) estão na área. O DPT (Departamento de Polícia Técnica) foi acionado.

A Defesa Civil de Salvador informou que acompanha a ocorrência e que interditou o local.

Até o momento, não há informações sobre a identidade das vítimas.

*JOSUÉ SEIXAS/folhapress