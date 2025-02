Promotor é condenado por atropelamento e morte de médico no RN

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte condenou nesta quarta-feira (5) o promotor de Justiça Sidharta John Batista da Silva a 5 anos e 4 meses de prisão, em regime semiaberto, pelo atropelamento que resultou na morte do médico paraibano Ugo Lemos Guimarães, em 2018.

O acidente aconteceu em São Miguel do Gostoso, quando o promotor, dirigindo um quadriciclo, atingiu a vítima e fugiu sem prestar socorro.

O médico foi socorrido, mas faleceu dias depois em um hospital de João Pessoa. A condenação foi por homicídio culposo, agravado pelo uso de substância psicoativa.

