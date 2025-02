Homem incendeia casa da companheira em Queimadas/PB e foge

Na tarde desta segunda-feira (3), um homem incendiou a casa da companheira no município de Queimadas, no Agreste da Paraíba.

Segundo Maria José, mãe da vítima, o casal tinha um relacionamento conturbado, marcado por brigas e crises de ciúmes.

O suspeito, que estaria embriagado, chegou à residência e ateou fogo no imóvel.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas as chamas já haviam destruído toda a casa. No momento do crime, a vítima estava na casa da mãe com os filhos.

Após cometer o incêndio, o homem fugiu e ainda não foi localizado.