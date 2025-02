Homem é preso em Massaranduba por tentativa de homicídio

A Polícia Civil da Paraíba, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Campina Grande (DHPP/CG), prendeu na manhã desta terça-feira (4) um homem de 49 anos suspeito de tentativa de homicídio.

A captura ocorreu na zona rural de Massaranduba/PB, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara do Tribunal do Júri de Campina Grande.

De acordo com as investigações, o crime aconteceu em 29 de agosto de 2009, no interior de um bar em Massaranduba. Sem qualquer discussão prévia, o suspeito teria golpeado a vítima na cabeça com um tamborete e, em seguida, a esfaqueado várias vezes.

Ao ser interrogado, ele confessou o crime e alegou que agiu por vingança, pois a vítima, três meses antes, teria quebrado as telhas de um rancho pertencente a um familiar seu.

O preso foi encaminhado para a carceragem da Cidade da Polícia Civil de Campina Grande, onde aguardará a realização da audiência de custódia.