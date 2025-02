Homem é morto a tiros em entrada de comunidade em Cabedelo

Um homem foi morto com tiros na cabeça na manhã desta segunda-feira (3) na entrada da comunidade Castelinho, em Cabedelo.

Segundo a Polícia Militar, a vítima era conhecida das autoridades e havia sido presa em 2024 por posse ilegal de armas e munições.

A cena do crime indica execução, com várias cápsulas de munição encontradas no local. A Polícia Civil investiga o caso para identificar os responsáveis ​​por homicídio.

*com informações da TV Cabo Branco