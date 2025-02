Polícia apreende drogas e armas durante ações em João Pessoa

Na noite dessa sexta-feira (31), policiais da Força Tática do 1º BPM e 5º BPM apreenderam diversas drogas e armas nos bairros Jardim Cidade Universitária, Mangabeira e Mandacaru, em João Pessoa. Em uma dessas ações foi preso um homem suspeito de vários homicídios na Capital.

No bairro Jardim Cidade Universitária, os policiais da Força Tática prenderam quatro homens por tráfico de drogas, na localidade conhecida como “Rua da Poeira”. Com os suspeitos foram encontradas várias embalagens de cocaína e maconha, todas prontas para o comércio, além de uma pistola de calibre .40.

Já em Mangabeira, os policiais estavam realizando policiamento na Comunidade conhecida por “Chapéu de Couro”, quando os homens perceberam a presença da equipe policial e fugiram, deixando no local várias drogas, como: skank, cocaína, haxixe e crack, além de três balanças de precisão.

No bairro de Mandacaru, os policiais da Força Tática deram cumprimento a um mandado de prisão pelo crime de homicídio, cujo preso é acusado de vários homicídios na Capital. No momento da prisão, foi apreendida uma pistola, calibre 9mm, com três carregadores.

Os suspeitos presos e todo o material apreendido nas ações foram encaminhados à Central de Flagrantes para os demais procedimentos.