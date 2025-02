Adolescente é apreendido suspeito de matar policial penal em Campina

Um adolescente de 16 anos foi apreendido nesta sexta-feira (31) suspeito de matar a facadas o policial penal Márcio Wendel Barreto dos Reis, de 43 anos, na noite de 28 de janeiro, em Campina Grande, no Agreste da Paraíba.

De acordo com informações da Polícia Civil, o jovem confessou o assassinato, descreveu a dinâmica do crime e que houve um desentendimento entre eles. O adolescente afirmou que agiu sozinho, alegando legítima defesa.

O adolescente foi apreendido no Complexo Habitacional Aluízio Campos, na zona sul de Campina Grande.

Segundo a Polícia Civil, o depoimento do adolescente seria diferente do que foi encontrado na cena do crime, com relação ao estado em que o corpo da vítima foi encontrado, com parte do nariz e bochecha arrancados e várias lesões de golpe de faca.

Quanto ao roubo do carro e do aparelho celular da vítima, o jovem alegou que não tinha intenção de praticar nenhum roubo e que usou o carro para a fuga, abandonando o veículo próximo a sua residência, e que se desfez do aparelho celular para evitar rastreamento.

Em coletiva à imprensa, o delegado Francisco Brasileiro informou que a vítima trocava mensagens com o adolescente apreendido, e que essas mensagens teriam sido trocadas com um perfil que seria falso. A partir dos dados desse perfil falso, a polícia conseguiu rastrear e localizar o suspeito.

O adolescente foi encaminhado para a Central de Polícia de Campina Grande e deve responder por ato infracional.

* Com informações do g1pb