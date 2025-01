Duas pessoas são presas na Paraíba por receptação de celulares roubados de órgãos públicos

A Polícia Civil da Paraíba prendeu duas suspeitas por crime de recepção de celulares investidos.

As prisões ocorreram em Santa Rita e João Pessoa, após rastreamento dos aparelhos.

O primeiro suspeito, um homem de 34 anos, foi preso em Santa Rita com um celular roubado da casa de um servidor público federal.

Já ocorreu uma segunda prisão em João Pessoa, onde uma ex-funcionária do Detran-PB foi flagrada com um aparelho furtado do próprio órgão.

Ambos os detidos alegaram ter comprado os celulares por valores abaixo do mercado, mas foram autuados por recepção. A Polícia Civil segue investigando o caso.

*com informações do g1pb