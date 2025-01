Adolescente confessa assassinato de frentista no posto de combustíveis de João Pessoa

Um adolescente de 16 anos confessou ser o autor da morte do frentista Dayan Alves de Sousa, de 28 anos, em um posto de combustíveis no bairro Porta do Sol, em João Pessoa.

Segundo a Polícia Civil, o jovem afirmou que a vítima o ameaçava devido a um relacionamento com sua ex-esposa.

Câmeras de segurança registraram o momento do crime, no qual o adolescente disparava cerca de 10 vezes contra o frentista.

*com informações do g1pb