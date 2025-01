Teo de fábrica desaba e deixa dez feridos no Sertão

O teto de uma fábrica de reciclagem desabou na tarde desta quinta-feira (30) na zona rural de Pombal, no Sertão da Paraíba, deixando 10 pessoas feridas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, nove vítimas tiveram ferimentos leves e foram encaminhadas ao Hospital Regional de Pombal.

Um dos feridos precisou de atendimento especializado.

As causas do desabamento ainda serão investigadas, e uma perícia será realizada no local para apurar o ocorrido.

*com informações do g1pb