Justiça adia depoimento de médico acusado de agredir ex-companheira

O depoimento do médico João Paulo Souto Casado, acusado de agredir uma ex-companheira na frente do filho, foi adiado para 8 de abril.

A audiência de instrução foi interrompida após a ausência de uma testemunha de defesa.

O caso inclui vídeos que mostram agressões em 2022, e a conclusão do processo depende do depoimento do réu e das discussões finais.

*com informações do g1pb.