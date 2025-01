Motos são furtadas de oficina em Campina Grande

Na madrugada desta segunda-feira (27), três motos de trilha foram furtadas de uma oficina no sítio Estreito, na PB-138, em Campina Grande.

O crime aconteceu por volta das 2h30 e foi registrado por câmeras de segurança.

As imagens mostram três criminosos empurrando as motocicletas enquanto fogem do local.

*com informações da TV Cabo Branco