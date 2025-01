Polícia apreende “super maconha”, pistola e recupera carro em João Pessoa

Em uma ação no bairro do Cuiá, na última quinta-feira, a Polícia Militar apreendeu 6kg de skank (conhecida como “super maconha”), uma pistola e recuperou um carro roubado.

Seis pessoas foram detidas. A apreensão foi realizada durante rondas da Força Regional, na localidade conhecida como rio geladinho.

Ao entrarem, os policiais se depararam com um homem, em um carro parado. Na abordagem, foi constato que o veículo era roubado e dentro do automóvel estava a droga. Minutos depois, chegou outro carro com cinco ocupantes. O segundo veículo também foi abordado e com um dos suspeitos foi apreendida a arma.

A droga apreendida na ação, chamada de skank, tem componente potencializado para aumentar o efeito no usuário e, consequentemente, traz mais riscos para a saúde das pessoas. O material e os detidos foram levados para a Cidade da Polícia Civil, no Geisel.