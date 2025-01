Avião de pequeno porte pega fogo após pouso forçado

Uma aeronave de pequeno porte pegou fogo após um pouso forçado no Aeroporto Municipal de Pará de Minas (MG). Em vídeos que circulam nas redes sociais é possível ver uma fumaça intensa e escura saindo da aeronave. Não houve feridos.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas por volta de 9h da manhã de hoje, segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais.

As chamas foram controladas e não houve feridos. As causas do acidente não foram informadas.

O Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidente Aeronáuticos) foi acionado para fazer perícia no local.

*UOL/Folhapress