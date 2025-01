Os Centros Integrados de Comando e Controle (CICC) têm desempenhado um papel crucial na modernização das estratégias de segurança pública da Paraíba. Por meio do uso de videomonitoramento e avançadas ferramentas tecnológicas, os três CICC, localizados nas cidades de João Pessoa, Campina Grande e Patos, atuam de forma integrada na prevenção e elucidação de crimes, fortalecendo a sensação de segurança e agilidade na resolução de ocorrências. Somente nesta semana, as ações resultaram em seis prisões, na capital e em Campina Grande.

Em Campina Grande, na última segunda-feira (20), três estelionatários foram presos em flagrante após aplicarem o conhecido “golpe da loteria” contra uma idosa.

A vítima, que havia perdido uma quantia considerável de dinheiro, procurou a Central de Polícia e forneceu detalhes que auxiliaram no reconhecimento dos suspeitos.

Com as câmeras do CICC, os golpistas foram identificados e localizados em poucas horas. A operação não apenas resultou na prisão dos envolvidos, mas também na recuperação integral do dinheiro, que foi devolvido à vítima.

Outro caso notável foi a recuperação de um veículo roubado na cidade de João Pessoa. Na manhã da última quarta-feira (22), o roubo foi comunicado à equipe de monitoramento, que iniciou a análise do trajeto do veículo utilizando a tecnologia de leitura de placas.

O carro foi identificado quando trafegava por pontos estratégicos já na cidade de Campina Grande e localizado por equipes de campo, em um lava-jato no bairro do Monte Santo, resultando na prisão de duas pessoas.

Nessa quinta-feira (23), o CICC também foi fundamental para o cumprimento de um mandado de prisão contra uma mulher com extensa ficha criminal, incluindo tráfico de drogas, furto qualificado e receptação, somando mais de oito anos de condenação. A operação, conduzida pela 2ª Delegacia Distrital de Campina Grande, contou com o monitoramento em tempo real de tornozeleiras eletrônicas, por meio do sistema de informações disponível no CICC, permitindo que a equipe policial localizasse a suspeita no Beco do Vulcão, na zona leste da cidade. Além de garantir a prisão, o monitoramento destacou a capacidade do Centro Integrado de Comando e Controle em rastrear indivíduos de alta periculosidade com precisão e agilidade.

Por fim, também na quinta-feira (23), outro flagrante exemplar demonstrou a eficiência do CICC. Um homem responsável por uma série de arrombamentos de veículos de locadoras foi preso em João Pessoa.

O suspeito, que já havia cometido cerca de 10 furtos, subtraía estepes e outros itens dos veículos. Com o suporte das câmeras e análises do Centro Integrado de Comando e Controle, foi possível localizar o autor e encerrar sua sequência criminosa, garantindo maior tranquilidade aos proprietários de automóveis e empresas de locação.

Segundo o coronel PM Júlio César de Oliveira, coordenador estadual dos Centros Integrados de Comando e Controle, o equipamento é essencial para a prevenção qualificada e ações investigativas que combatem o crime.

“Estamos trabalhando com tecnologia de ponta, que possibilita não apenas monitorar as cidades em tempo real, mas também dar respostas rápidas e precisas aos crimes que ocorrem em nosso estado. Nossa atuação é estratégica, focada tanto na prevenção quanto na repressão qualificada. A tecnologia empregada nos CICCs integra as forças de segurança e proporciona um acompanhamento em tempo real, o que aumenta a eficiência das operações e a capacidade de resposta das nossas equipes em campo”, afirmou o coronel.

Os exemplos acima evidenciam como os Centros Integrados de Comando e Controle não apenas monitoram, mas também apoiam de forma direta as operações policiais, reforçando o combate ao crime com precisão e eficácia. A integração entre tecnologia, inteligência e ação policial tem colocado a Paraíba como referência em segurança pública no Nordeste, destacando o papel fundamental da inovação na proteção da população.

“Estamos investindo em inteligência para proteger a população e garantir a resolução de crimes com rapidez e precisão”, concluiu o coordenador estadual dos CICC.