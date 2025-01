Guarda Civil e Polícia Civil realizam operação e apreendem drogas em João Pessoa

Uma ação integrada entre a Guarda Civil Metropolitana de João Pessoa e a Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio (DCCPAT) resultou na apreensão de drogas e na prisão de quatro pessoas, nesta sexta-feira (24), no bairro do Castelo Branco.

Na operação conjunta entre a Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Cidadania (Semusb) e Polícia Civil, foram apreendidas substâncias semelhantes a maconha e cocaína, balança de precisão, dinheiro em espécie e sacolas para distribuição.

Os presos foram duas mulheres que estavam comercializando drogas e dois homens também envolvidos no esquema criminoso. Todo material apreendido foi encaminhado para a Cidade da Polícia, no bairro do Geisel.

“Essa é mais uma ação que reafirma o compromisso e união das nossas forças de segurança, empenhadas em proteger cada cidadão e tornar João Pessoa um lugar mais seguro. O trabalho continua e cada cidadão pode colaborar com o trabalho ligando para o Disque 153 da Guarda, 190 da PM ou 197 da Polícia Civil”, destacou Dudu Soares, secretário de Segurança Urbana e Cidadania de João Pessoa.