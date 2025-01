Polícia suspeita que homem tenha sido morto no lugar do filho

João de Deus, de 50 anos, foi morto dentro de casa em Santa Rita, Paraíba, após crimes, disfarçados de policiais, invadiram o local na madrugada desta quinta (23).

A polícia acredita que ele foi assassinado no lugar de seu filho, que seria o verdadeiro alvo.

A esposa da vítima relatou que os criminosos procuraram por ela na casa, mas ela conseguiu se esconder no banheiro.

O filho mais novo também escapou ao bloquear a porta do quarto com um móvel. Cápsulas de munições de vários calibres foram encontradas no local, e as investigações já seguem uma linha, segundo a Polícia Civil.

*com informações do g1pb.