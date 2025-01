O Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba (CBMPB) tem registrado um aumento significativo no número de ocorrências de incêndios residenciais, principalmente em imóveis unifamiliares.

De acordo com o capitão Lucas, em entrevista à rádio Caturité FM, um dos principais fatores para esses incidentes está relacionado a vazamentos de gás GLP.

“A principal situação, principalmente em caso de GLP, é verificar que os primeiros pilares que a gente tem que entender em relação à mangueira de incêndio e o seu registro, eles têm uma validade de cinco anos, mas é interessante que a inspeção seja feita periodicamente”, alertou o capitão.

Ele também destacou a importância de realizar o teste da esponjinha ao trocar o botijão de gás e de manter o ambiente ventilado em caso de vazamento.

O capitão Lucas ressaltou a necessidade de uma maior cultura de prevenção contra incêndios no Brasil. “A gente percebe que só se fala sobre prevenção contra incêndio ou acidentes após uma grande tragédia”, lamentou.

Ele mencionou a importância de incluir disciplinas sobre prevenção e combate a incêndios nos cursos de engenharia e arquitetura.

Em relação aos incêndios causados por celulares, o capitão alertou para os riscos de carregar o aparelho em cima de materiais inflamáveis e de utilizá-lo enquanto está conectado à tomada. “É para colocar no chão ou então no mármore, num local onde tem uma dificuldade de propagação do fogo”, orientou.

Ele também recomendou o uso de carregadores certificados. Para evitar acidentes, o CBMPB recomenda que a população siga algumas medidas de segurança, como:

– Verificar periodicamente as mangueiras de gás e realizar o teste da esponjinha.

– Manter o ambiente ventilado em caso de vazamento de gás.

– Não carregar o celular em cima de materiais inflamáveis e não utilizá-lo enquanto está conectado à tomada.

– Utilizar carregadores certificados.

– Instalar o botijão de gás em local externo e isolado de materiais combustíveis.

Ao seguir essas orientações, é possível reduzir significativamente o risco de incêndios residenciais e garantir a segurança de toda a família.

Ouça a entrevista completa.