Motim é registrado em presídio de Catolé do Rocha

Na manhã desta segunda-feira (20), um motim foi registrado no presídio de Catolé do Rocha, no Sertão da Paraíba. De acordo com a Secretaria de Estado da Administração Penitenciária da Paraíba (SEAP-PB), o tumulto teve início por volta das 7h50, durante o banho de sol, e foi motivado por rivalidades entre grupos criminosos dentro da unidade prisional.

Durante o conflito, que se concentrou nas celas do piso superior da unidade, os detentos arremessaram pedras uns contra os outros, provocando danos à estrutura do presídio, e chegaram a atear fogo em algumas celas.

A Polícia Militar foi acionada para conter a situação e precisou utilizar munições de borracha ao enfrentar resistência por parte dos presos. O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também estiveram presentes para prestar atendimento.

Não foram registradas fugas. Após algumas horas de confronto, o motim foi controlado e todos os presos foram reconduzidos às celas. Segundo a SEAP-PB, os feridos sofreram apenas escoriações leves.

A administração do presídio informou que está realizando a contagem dos detentos e avaliando os danos causados à unidade.

O episódio está sendo investigado para apurar responsabilidades e prevenir novos incidentes.