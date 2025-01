Uma mulher identificada como Sara Cristina morreu na manhã desta terça-feira (14) em um acidente envolvendo um caminhão-caçamba e duas motos na BR-101, em Bayeux, na Grande João Pessoa.

A vítima, que seguia para o trabalho em uma motocicleta por aplicativo, ficou presa sob o pneu traseiro do caminhão após a colisão.

O motociclista relatou que, após aguardarem a chuva diminuir em um posto de gasolina, tentaram acessar a BR-230 pelo acostamento, quando foram atingidos. Ele sofreu ferimentos no pé.

Duas pessoas em outra motocicleta também ficaram feridas levemente. Todos os feridos foram socorridos na mesma ambulância devido à dificuldade de acesso de outras unidades de socorro.

O trânsito no sentido Bayeux-João Pessoa ficou totalmente congestionado, enquanto o motorista do caminhão, que não sofreu ferimentos, permaneceu no local em estado de choque.