Criança morre após cair do terceiro andar de prédio em Campina Grande

Uma criança de quatro anos morreu na madrugada deste sábado (11) após cair do terceiro andar de um prédio no Complexo Aluísio Campos, em Campina Grande.

A criança estava sozinha em casa, enquanto a mãe participava de um evento familiar em local próximo, vizinho ao prédio onde aconteceu a queda.

Segundo a Polícia Civil, uma vizinha não identificada foi quem acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) após o ocorrido.

A criança foi socorrida com vida e levada ao Hospital de Trauma de Campina Grande, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

A mãe da vítima, que estava fora de casa no momento do acidente, só soube do ocorrido ao ouvir os sons da sirene da ambulância chegando ao local. Ela será ouvida pela polícia, que investiga as circunstâncias da queda.

* Com informações do g1pb