Blitz: Polícia flagra cantor com arma ilegal em João Pessoa

A Polícia Militar da Paraíba apreendeu uma arma durante revista a um carro, na noite dessa sexta-feira (10), em uma blitz montada pela 1ª Companhia do Batalhão de Polícia de Trânsito, no bairro do José Américo, na zona sul de João Pessoa.

O acusado, que é cantor de brega-funk, foi preso em flagrante.

De acordo com o comandante do Batalhão de Polícia de Trânsito, tenente-coronel Lucas, o cantor já responde a três processos por porte ilegal de arma.

“Desta vez, o carro dele foi revistado e em um compartimento da porta do motorista, estava escondida uma pistola 9 milímetros com quinze munições”, detalhou.