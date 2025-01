Polícia Civil apreende drogas e prende suspeitos em ação no Serrotão, em Campina Grande

Na tarde desta quinta-feira (9), a Polícia Civil da Paraíba, por meio da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) de Campina Grande, realizou uma operação no bairro Serrotão, que resultou na prisão de dois homens e na apreensão de cinco tabletes de maconha e uma balança de precisão.

A ação contou com o apoio do Grupo Tático Especial (GTE) de Queimadas, pertencente à 11ª Delegacia Seccional de Polícia Civil (DSPC). As investigações preliminares apontaram uma suposta remessa de drogas entre os municípios, motivando a operação.

Entre os presos, um é reincidente e utilizava tornozeleira eletrônica no momento da abordagem, destacando seu envolvimento contínuo em atividades criminosas.

A Polícia Civil informou que a DRE segue com as investigações para identificar possíveis ramificações do núcleo criminoso e aprofundar o combate ao tráfico de entorpecentes na região.